11 febbraio 2024 02:03

Fotogallery - Fiorello regala un mazzo di fiori alla moglie e alle figlie

Siparietto emotional alla finale di Sanremo 2024, protagonista è Fiorello. Alla fine dell'esibizione di Sangiovanni riceve il mazzo di fiori e allora lo porta alla moglie Susanna Biondo seduta in prima fila per poi darle un bacio sulle labbra. Poi riceve da Mara Venier altri due mazzi e li dona alle figlie presenti per la prima volta entrambe a vederlo. Bacio in fronte a entrambe. E poi, l'istrionico Fiorello ha proseguito a baciare sulla fronte tutto il resto della prima fila.