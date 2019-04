Solo 10 mesi dopo aver dato alla luce il suo primo figlio Santiago, Eva Longoria sembra tornata in piena forma, grazie anche all'allenamento in palestra parallelamente agli impegni da mamma. La 44enne attrice di "Desperate Housewives" è in vacanza con la famiglia a St. Barts si è mostrata in bikini sul suo profilo Instagram, sfoggiando addominali e pancia tonica durante una sessione di yoga.