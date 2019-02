Carlotta Mantovan bacia la piccola Stella su Instagram

Gli hastag su Instagram sono inequivocabili: #amoremio #inostribaci #tenerezze #noidue #mylove. E la foto altrettanto: un bacio, intenso, sulla bocca. L'unico amore di Carlotta Mantovan è la sua piccola Stella che sui social non mostra mai in volto. Lo scatto tenerissimo della vedova di Fabrizio Frizzi fa il pieno di like. Le immagini dicono più di mille parole. Dopo la morte del presentatore la donna cerca di farsi forza soprattutto per la figlia, che coccola e "vizia" solo con la sua presenza costante.