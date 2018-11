"Tu Si Que Vales", J-Ax festeggia 25 anni di carriera

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Sabato 24 novembre torna in prima serata su Canale 5 "Tu Si Que Vales". Il talent giunto all’ottava e penultima manche prevede le ultime sfide tra i performer in gara prima di annunciare chi sono i piu’ talentuosi che accedono alla Finalissima di sabato 1°dicembre. Solo a fine puntata infatti, il poker d’assi formato da: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi rivelerà i nomi dei finalisti di questa quinta edizione da record. Ospite sul palco il papà del Rap n’ Roll J-Ax che festeggia i suoi 25 anni di carriera e presenta il suo ultimo singolo capolavoro "Tutto tua Madre". In studio, con i conduttori Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Marin Castrogiovanni, la portavoce della giuria popolare Iva Zanicchi.