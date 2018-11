"Tu si que vales", Irama è il protagonista con la sua musica

Sabato 10 novembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con "Tu sì que Vales". Ospite sul palco Irama, vincitore della 17esima edizione di "Amici", che si esibisce in un medley dei suoi ultimi successi "Bella e rovinata" e "Non mollo mai" tratti da "Giovani", il nuovo album al primo posto in classifica. Come ogni sabato sera Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi giudicano le performance degli artisti in gara. Ad affiancarli la giuria popolare capitanata da Iva Zanicchi. A condurre lo show e introdurre i numeri la bellissima showgirl Belen Rodriguez e i giganti dello sport e di simpatia Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.