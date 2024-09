Torna "Forum": al via la 40esima edizione condotta da Barbara Palombelli

Lunedì 9 settembre, alle ore 11:00 in diretta su Canale 5, prende il via la 40esima edizione di “Forum”. In onda dal 29 settembre 1985, il programma è stato declinato in 9.908 puntate originali (la 10millesima è prevista nel gennaio 2025), che dal 7 gennaio 2008 raddoppia con un altrettanto fortunato spinoff, “Lo sportello di Forum”, programmato quotidianamente su Retequattro alle ore 14:00. In conduzione la giornalista Barbara Palombelli che ha aperto il programma a temi di sempre più stringente attualità, senza timori verso argomenti divisivi e contemporanei, raccontati attraverso storie di vita quotidiana, con rispetto ed equità, e risolti secondo l’arbitrato previsto dal Codice di Procedura Civile.