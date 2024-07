Focus ricorda l'impresa alpinistica di Ardito Desio con il docufilm "K2 - La Gloria e il Segreto"

In occasione del 70ennale dell’impresa di Ardito Desio sul K2, Focus, ricorda l’evento con una produzione originale, a cura di Sport Mediaset: "K2 - La Gloria e il Segreto". Il docufilm, in onda mercoledì 31 luglio, in prima serata, ha come figura narrante Giuseppe Cederna. E tra i testimoni della bellezza e potenza del K2, Mauro Corona e Agostino Da Polenza, Tamara Lunger, Marco Confortola e Francois Cazzanelli, e il presidente del CAI Antonio Montani.