Fiorello irriconoscibile in Sardegna con la barba bianca

Una foto di Fiorello in vacanza spiazza tutti e diventa virale. Lo showman infatti appare con la barba lunga e bianca e in molti stentano a riconoscerlo. L'immagine è stata postata da uno chef in un famoso villaggio in Sardegna dove Rosario trascorre tutte le estati. I due sorridono davanti al buffet del resort divertiti, ignari del "caso" che stavano per scatenare.