Ciro De Lollis, il figlio di Sandra Milo: "Aveva un tumore ai polmoni con metastasi al cervello"

"Nonostante non avesse mai fumato in vita sua, aveva un tumore a entrambi i polmoni in stadio avanzato, con metastasi al cervello". Ospite a "Verissimo", Ciro De Lollis ripercorre l'ultimo doloroso periodo di sua madre, Sandra Milo, venuta a mancare lo scorso 29 gennaio, rivelando per la prima volta in tv la malattia che l'ha portata via.

"Aveva un dolore all'anca, così l'abbiamo convinta a sottoporsi a un intervento. Nei controlli prima dell'operazione hanno scoperto il tumore", spiega l'uomo, sottolineando che il calvario è durato tre mesi.

"L'abbiamo portata a casa perché era quello che lei desiderava", racconta De Lollis a Silvia Toffanin. "Le ho tenuto la mano fino all'ultimo istante, quando se n'è andata ero con lei".