Festival di Sanremo 2024, il racconto della prima serata

Il Festival di Sanremo 2024 prende ufficialmente il via.

Dopo giorni di attesa febbrile, i 30 Big in gara si esibiranno tutti presentando per la prima volta la loro canzone. A condurre questa 74esima edizione, per il quinto anno consecutivo, è Amadeus, che nella prima serata è affiancato da Marco Mengoni, vincitore della scorsa edizione con "Due vite". Tra gli ospiti di questa prima serata la campionessa di sci Federica Brignone e Daniela Di Maggio, mamma di Giovan Battista Cutolo, il giovane musicista ucciso in strada a Napoli dopo una lite. A Piazza Colombo si esibirà Lazza, mentre a bordo della nave Costa Smeralda aprirà le danze il rapper Tedua.