Festival Sanremo 2024, la giornata in tempo reale

Il Festival di Sanremo 2024 è ai blocchi di partenza.

La 74esima edizione della gara canora prende il via stasera anche se in città Sanremo la febbre è già alta da giorni. In attesa che i 30 Big salgano sul palco dell'Ariston per presentare per la prima volta le loro canzoni, nel corso della giornata sono tanti gli appuntamenti promozionali in vari luoghi della città.