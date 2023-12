Festival di Sanremo 2024, da Arisa a Francesco Gabbani: i grandi esclusi

Ma altrettanto grande delusione hanno provato invece quelli che speravano di essere presi e invece non hanno visto il loro nome tra i prescelti. Jalisse a parte, che con le loro 27 esclusioni consecutive sono ormai un caso da guinness dei primati, sono tanti i big della nostra musica che hanno visto sfumare le loro speranze. Alcuni di questi alla vigilia erano dati per certi dai tanti che si erano dilettati in pronostici: per esempio Arisa e Marcella Bella . La prima, poco prima dell'annuncio, aveva anche postato su Instagram una foto in cui incrociava le dita, foto poi tolta una volta letta la lista definitiva.

Leggi Anche Chi è Rose Villain, la cantante in gara tra i Big al Festival di Sanremo 2024

Leggi Anche BigMama, chi è la rapper in gara tra i Big al Festival di Sanremo 2024

Vero è che il compito per Amadeus era abbastanza improbo e soprattutto impossibile non scontentare qualcuno. Con oltre 400 canzoni arrivate tra cui scegliere (alla fine ridotte a 50), il direttore artistico e conduttore del Festival ha persino modificato il regolamento in extremis per portare da 23 a 27 il numero di Big (che poi salirà a 30 con i tre usciti da Sanremo Giovani). Non è ovviamente bastato per non deludere qualcuno che dal 6 al 10 febbraio dovrà seguire la manifestazione da casa.

Leggi Anche Chi è Il Tre: il cantante rapper in gara a Sanremo 2024

Tra questi ci sarà Michele Bravi, che in un video Instagram ha mostrato la sua delusione con un pizzico di ironia. Tra i grandi nomi della nostra musica oltre a Marcella non è riuscito a entrare nemmeno Al Bano. D'altro canto lo slot che ogni anni Amadeus riserva alle generazioni più "mature" era stato assegnato ai Ricchi e Poveri. Stesso destino per Patty Pravo che pare avesse anche un brano firmato da un collega "di peso", non è stato sufficiente.

Tra gli esclusi ci sono anche alcuni vincitori di edizioni recenti del Festival. Per esempio Ermal Meta e Fabrizio Moro: trionfatori in coppia nel 2018, si sono visti escludere singolarmente. Anche Francesco Gabbani ha visto sfumare il sogno di tornare all'Ariston dove nel 2017 ha vinto facendo ballare tutti con la sua "Occidentali's Karma". Nei giorni precedenti l'annuncio della lista Alexia (vincitrice nel 2003) aveva reso pubblico di aver presentato un brano per lei importante, in cui si parlava di orgoglio e autodeterminazione delle donne. La cantante aveva anche messo le mani avanti affermando di non avere molte speranze di essere presa, e in effetti così è stato. Tra le interpreti femminili fuori anche Malika Ayane mentre Amadeus non è stato colpito a sufficienza da una proposta originale come quella che vedeva insieme Alan Sorrenti e i Calibro 35. Niente da fare nemmeno per gli Zero Assoluto e per un cantautore della nuova generazione come Bresh.