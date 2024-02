La vincitrice del Festival di Sanremo 2024 ha infatti perso la custodia della statuetta d'oro del leone del festival e si è affidata a una storia Instagram per ritrovarla. "Ho un appello da fare: stiamo cercando disperatamente la custodia del premio del Festival di Sanremo. Qualcuno ce l'avrà..." dice nel suo video appello in cui inquadra anche la statuetta d'oro in un sacchetto di carta. "Io vado in giro così - conclude -, non è fattibile...".

Un piccolo contrattempo per Angelina che guasta solo parzialmente la felicità di questi giorni. Per lei la trasferta sanremese è stata ricca di soddisfazioni anche perché oltre alla vittoria finale si è aggiudicata anche il premio della sala stampa "Lucio Dalla", radio, tv e web e il premio per la miglior composizione musicale "Giancarlo Bigazzi".

Ma il bello deve ancora venire. Adesso Angelina è attesa da una serie di appuntamenti per portare in giro la sua canzone, ma anche dal tour che la vedrà protagonista nei club. Il concerto evento "Pare una pazzia", che vedrà la cantautrice per la prima volta al Fabrique di Milano il 17 aprile è andata sold out ed è quindi stata aggiunta il 26 ottobre, sempre al Fabrique in occasione del tour autunnale "Angelina Mango nei club 2024". Una serie di date in cui porterà on stage un nuovo racconto di sé per mostrare la sua evoluzione personale e artistica nei principali club d'Italia.

Tutte le date dei concerti di Angelina Mango

“PARE UNA PAZZIA”

17 aprile 2024 - MILANO - FABRIQUE // SOLD OUT

ANGELINA MANGO NEI CLUB 2024

11 ottobre 2024 – ROMA - ATLANTICO

14 ottobre 2024 – NAPOLI - CASA DELLA MUSICA

16 ottobre 2024 – MOLFETTA (BA) - EREMO CLUB

19 ottobre 2024 – NONANTOLA (MO) - VOX CLUB

21 ottobre 2024 – FIRENZE - TUSCANY HALL

22 ottobre 2024 – PADOVA - GRAN TEATRO GEOX

24 ottobre 2024 – VENARIA REALE (TO) - TEATRO CONCORDIA

26 ottobre 2024 - MILANO - FABRIQUE // NUOVA DATA