Festival di Sanremo 2024, l'abbraccio tra Angelina e Geolier: "Tra noi non c'è competizione"

Il Festival di Sanremo 2024 si chiude con l'abbraccio tra Angelina Mango e Geolier in conferenza stampa, che mette le parole fine alle polemiche sulle votazioni, polemiche nella quali a dire il vero i due protagonisti non sono mai entrati.

"Non credevo fosse possibile tutto questo, stentavo a crederci anche quando ho visto il mio nome nella lista dei Big - ha detto Angelina -. Però ho cercato di vivere tutto in maniera serena". Le polemiche le ha ovviamente viste negli ultimi giorni ma non ci ha dato peso. "Non ho pensato così tanto alla classifica durante questa settimana. Sono contentissima che i miei colleghi abbiano canzoni che ascolteremo tutti quanti". Anche Geolier vuole stemperare tutta la situazione che si è venuta a creare dopo i fischi ricevuti venerdì, all'annuncio della sua vittoria nella gara delle cover. "Venerdì sera ha vinto il rap. Non credo fosse una contestazione personale verso di me - ha spiegato -. Il mio obiettivo era portare il napoletano sul palco. Non c'è nessuna amarezza per questo secondo posto, sono contento di tutto".

Nessuna polemica nemmeno quando gli viene chiesto un parere sul fatto che gli streaming danno una gerarchia diversa rispetto a quella delle giurie. "Al Festival non contano gli streaming, ha le sue regole" di il rapper napoletano che poi si offre di fare la pizza per Angelina e i suoi amici... Alla domanda su quale fosse la prima cosa che desidera fare, adesso che ha vinto il Festival, la cantante potentina ha risposto "voglio andare a mangiare una pizza con gli amici. Dove non lo so ancora". A quel punto è intervenuto Geolier dicendo "te la faccio io!". Il rapper partenopeo infatti, rispettando lo spirito napoletano, durante la settimana sanremese ha allestito nella cittadina ligure il suo quartier generale in una pizzeria temporanea, ribattezzata 'Pizza Geolier'.

Spazio anche per Annalisa, terza piazzata. "Rifarei tutto così - dice -. Sono molto contenta di quello che è stato, di come ho vissuto il palco, delle mie esibizioni. Sono focalizzata su tutte le cose belle che vedo, sulla bellissima risposta sulle piattaforme, sulle radio, va tutto molto bene. Ho un sacco di cose da fare. Ho i palasport, l'Arena di Verona, tanti festival meravigliosi. Sono molto, molto soddisfatta". La cantante ha anche spiegato il senso di un video che circola sui social dove la si vede, durante la premiazione, trattenere a stento le lacrime. "In quei momenti ci sta che si scarichi un po' la tensione ma non c'era nessuna amarezza per il risultato".