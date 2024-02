Festival di Sanremo 2024, le classifiche serata per serata

I metodi di votazione serata per serata

In questa edizione saranno diverse le giurie a entrare in gioco. Nella prima serata, in cui tutti e 30 i Big si sono esibiti, la classifica è stata stilata con il solo voto della sala stampa. Mercoledì e giovedì i cantanti si esibiscono 15 per sera e la classifica sarà stilata con i voti provenienti per il 50% dal televoto e per il restante 50% dalle radio. La serata dei duetti di venerdì verrà giudicata da televoto, sala stampa e radio, rispettivamente con il 34%, il 33% e il 33% di peso. La media tra le percentuali complessive ottenute dalle cover e quelle delle serate precedenti, forma una nuova classifica generale dei 30 Big in gara che, questa volta, viene mostrata al pubblico. Nella serata finale la parola torna esclusivamente al televoto che si esprime su tutte e 30 le canzoni. Dopo l'annuncio della classifica generale i primi cinque si esibiscono di nuovo con classifica azzerata e l'esito finale risulterà dal voto delle tre giurie.