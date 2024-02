Festival di Sanremo 2024, il racconto della terza serata

Il Tre inaugura la terza serata

Il Tre è il primo cantante in gara della terza serata che presenta il brano "Fragili". A presentarlo c'è Loredana Bertè (in gara con "Pazza"). "E' la mia prima volta, non ho mai presentato il Festival", racconta la Bertè. In sala c'è la mamma, Beatrice, de Il Tre e Loredana la omaggia: "Avete tirato su un bravo ragazzo". Il secondo "presentatore è Alfa per Maninni che canta "Spettacolare". Entrambi i ragazzi arrivano da Sanremo Giovani. E' il momento di Fred De Palma che presenta i Bnkr44 in gara con "Governo punk". Clara presenta i Santi Francesi che cantano "L'amore in bocca".