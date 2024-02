Festival di Sanremo 2024, il racconto della finalissima

Leggi Anche Festival di Sanremo 2024, le classifiche serata per serata

L'apertura con l'inno di Mameli Come è ormai tradizione da qualche anno ad aprire la finale del Festival è l'esecuzione dell'Inno di Mameli da parte della banda dell'esercito italiano.

La prima classifica provvisoria globale Amadeus legge per la prima volta la classifica provvisoria totale, frutto della sommatoria dellea votazioni delle prime quattro serate. E' questa dal 30esimo al primo posto: Sangiovanni, Fred De Palma, La Sad, Bnkr44, Renga Nek, Maninni, Clara, Rose Villain, Big Mama, Dargen D'Amico, Ricchi e Poveri, Negramaro, Mr. Rain, Santi Francesi, Il Tre, The Kolors, Fiorella Mannoia, Gazzelle, Emma, Il Volo, Alfa, Diodato, Loredana Bertè, Alessandra Amoroso, Mahmood, Irama, Ghali, Annalisa, Angelina Mango e Geolier. Al nome di Geolier al primo posto gran parte del pubblico dell'Ariston rumoreggia al punto da costringere Amadeus a chiedere "il rispetto per tutti i cantanti in gara".

La gara al via I primi a salire sul palco sono Renga e Nek, felici di essere primi dopo aver chiuso la gara delle cover di venerdì sera. Seguono Big Mama, che questa sera dedica la canzone a tutti quelli che non devono mai smettere di credere in loro stessi, e poi Gazzelle. Lui dedica invece un pensiero a "Giovanna, una persona che mi manca moltissimo". Si va avanti con Dargen D'Amico e la sua "Onda alta".

Fiorello, co-conduttore della finale Fiorello entra in scena con un bel numero musicale in cui canta "Vecchio frac" di Domenico Modugno sulla base di "Billie Jean" di Michael Jackson, mentre sia lui che il corpo di ballo indossano vestiti con luci led che ne disegnano le silhouette. Dopo uno scambio di battute con Amadeus Fiorello esce e si riparte con i Big. Prima i tre ragazzi del Volo, che chiudono la loro performance augurandosi che sia passata la loro immagine di unità, e poi Loredana Bertè, con occhiali neri circondati da piume. Prima di lasciare il palco ringrazia tutti e abbraccia Amadeus. Tocca poi ai Negramaro, con Giuliano Sangiorgi che si presta a scherzare con Fiorello prima di intonare "Ricominciamo tutto".

Il ritorno di Tananai Dopo due partecipazioni consecutive in gara, Tananai torna sul palco dell'Ariston prima di esibirsi sul palco di Piazza Colombo. Ma prima però tocca Mahmood. Rispetto alle serate precedenti è anche accompagnato da un corpo di ballo. Collegamento esterno con il Suzuki Stage, dove Tananai esegue "Tango", e poi si torna alla gara con i Santi Francesi e la loro "L'amore in bocca". Prima di andare in pubblicità Amadeus, partendo dall'orchestra che intona "Io che amo solo te", di Sergio Endrigo, di Pola, onora la Giornata del ricordo con un pensiero alle tante vittime del maresciallo Tito e ai morti nelle fobie.

Roberto Bolle danza sul "Bolero" di Ravel Si torna in diretta dall'Ariston ed è il momento di Roberto Bolle, che danza sulle note del "Bolero" di Ravel. Dopo Diodato e la sua "Ti muovi" si va avanti con Fiorella Mannoia e "Mariposa" non prima di aver salutato Lino Banfi, presente in prima fila. Alfa, reduce dal quinto posto nella serata delle cover, canta "Vai!". Emozionatissimo, alla fine ringrazia tutti dicendo che sono stati "i giorni più belli della sua vita". Irama è il quattordicesimo a esibirsi.