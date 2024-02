Festival di Sanremo 2024, le pagelle della quarta serata: Angelina, interpretazione da brividi

Serata dedicata a cover e duetti: molte le esibizioni degne di nota, forte emozione per le interpretazioni di Angelina Mango, Mahmood e Alfa con Roberto Vecchioni

Dopo le esibizioni di tutti e 30 i Big nella serata di apertura , dei primi 15 avvenuta nella serata di mercoledì , dei restanti 15 Big giovedì , si sono esibiti di nuovo tutti in cover e duetti. Molte le esibizioni degne di nota, forte emozione con le performance di Angelina Mango e di Alfa con Roberto Vecchioni, bravissimi anche Mahmood e i Santi Francesi con Skin.

Quarta serata per il Festival di Sanremo 2024 .

Tgcom24

Sangiovanni e Aitana, "Farfalle/Mariposas" Sangio si affida all'autocover, esercizio che se non nobilitato da una rilettura lascia un po' il tempo che trova. L'elemento di rottura è nel duetto con la popstar spagnola ma anche questo il plus sembra davvero ridotto. 5

Annalisa con La rappresentante di lista e il coro Artemia, "Sweet Dreams (Are Made of This)" Arrangiamento ricercato ma rispettoso dell'originale e uno straordinario sfoggio di vocalità. Annalisa dimostra anche di saper scurire il proprio timbro per avvicinarsi maggiormente alla Lennox sulle note basse, e le armonizzazioni con Veronica sono una gioia da sentire. 8,5

Rose Villain e Gianna Nanni, "Medley Nannini" Ahimè la performance di Rose è purtroppo lontano dall'essere impeccabile e il risultato è che l'impasto vocale con quello della "Gianna nazionale" è a dir poco traballante. Peccato, un'occasione persa. 5

Gazzelle con Fulminacci, "Notte prima degli esami" Correttamente i due non si discostano dalla versione originale ma, nonostante si parli di una ballad pianistica, manca tensione senza contare che il brano sembra anche prestarsi poco a un versione a due voci. 6

The Kolors con Umberto Tozzi, "Ti amo/Tu/Gloria" Il repertorio di Tozzi è un conto in banca, Stash e compagni suonano in maniera brillante lasciando al "maestro" il giusto spazio. E il risultato non può che essere trascinante. 7+

Alfa con Roberto Vecchioni, "Sogna ragazzo sogna" Duetto rischioso, perché avere al fianco un mostro sacro come Vecchioni può essere un onore ma anche un peso per il confronto. Invece quella che ne esce è emozione pura: per Alfa una pubblica investitura, per Vecchioni una standing ovation. 8

Bnkr44 con Pino D'Angiò, "Ma quale idea" Non è nemmeno il caso di valutare la rielaborazione del brano. Quella di portare su questo palco una leggenda come Pino d'Angiò è l'idea che merita gli applausi. 7

Irama con Riccardo Cocciante, "Quando finisce un amore" Un duetto tutto intensità ed emozione, con Irama che al cospetto di Cocciante si fa quasi piccino perché una cosa così non accade tutti i giorni. 7,5

Fiorella Mannoia con Francesco Gabbani, "Che sia benedetta/Occidentali's Karma" Quanto si divertono i due a scambiarsi i ruoli sui brani arrivati al primo e secondo posto nel 2016! Soprattutto la Mannoia si scatena tirando fuori il suo lato più giocoso. 7

Santi Francesi con Skin, "Halleluja" Scegliendo la canzone di Leonard Cohen si prendono il rischio di misurarsi con un brano stra-sfruttato nei talent. Certo che se poi sfoderano una prova vocale di questo tipo gli si perdona tutto, anche se un filo di misura in più non guasterebbe. 7+

Ricchi e Poveri con Paola e Chiara, "Sarà perché ti amo/Mamma Maria" All'Ariston (e a casa) scatta il momento karaoke. Proprio per questo motivo la scelta di cantare gran parte di "Sarà perché ti amo" in spagnolo è incomprensibile. 6,5

Ghali con Ratchopper, "Medley Italiano vero" Ghali conferma che la sua è la presenza più politica di questo Festival. La sua performance, che parte con un cantato in arabo per arrivare all'omaggio a Toto Cutugno con "L'italiano", passando per "Cara Italia", è un inno all'accoglienza e all'integrazione. 8

Clara con Ivana Spagna e il coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino, "Il cerchio della vita" Orchestra sugli scudi in questo arrangiamento dove le due voci faticano a trovare un amalgama perfetta. 5,5

Loredana Bertè con Venerus, "Ragazzo mio" A lei non piace vincere facile e al proprio greatest hits preferisce un brano di Tenco. Dopo uno stop a causa di un problema tecnico parte a mille e offre un'interpretazione di grande effetto, dove il suo graffio risulta particolarmente efficace. Solo una domanda: perché non far cantare anche Venerus e usarlo solo come chitarrista? 7,5

Geolier con Gigi D'Alessio, Luchè e Guè, "Medley Strade" Per il suo momento cover mette insieme un medley di hip hop purissimo in cui riesce a fondere radici napoletane e influenze internazionali con un flow impeccabile. 7,5

Angelina Mango, "La rondine" Affronta il compito più difficile mostrando un lato di sé molto diverso da quello della noia. Una versione delicata, appoggiata su archi e pianoforte e con un crescendo orchestrale che va di pari passo con quello emotivo. Ma tutto questo è contorno per un'interpretazione da brividi. Colpo da ko. 8,5

Alessandra Amoroso con Boomdabash, "Medley Salentino" E improvvisamente all'Ariston è spiaggia, Salento, chiringuito sulla spiaggia. Peccato che fuori stia piovendo un mondo freddo. 6

Dargen D'Amico con BabelNova Orchestra, "Omaggio a Ennio Morricone" Operazione ardita nella quale cuce le sue canzoni alla musica di Morricone. Presuntuoso o ambizioso? La resa complessiva non è neanche così male ma Morricone scompare un po'. 6-

Mahmood con i Tenores di Bitti, "Come è profondo il mare" Mahmood sceglie di non blandire il pubblico e affronta un classico di Lucio Dalla facendone una versione scarna, tutta incentrata su interpretazione e intreccio vocale con il coro, con armonizzazioni da brividi. Coraggioso. 8

Mr. Rain con i Gemelli diversi e le Farfalle Azzurre, "Mary" Alle radici del pop melodico italiano degli anni 90. Mr Rain riporta sul palco un pezzo della nostra storia e dal quale è nato musicalmente anche lui. 6+

Negramaro con Malika Ayane, "La canzone del sole"Il gruppo salentino è ormai "classico" tanto che per le cover punta sul classico dei classici: Battisti. Versione elegante, raffinata e arrangiata in modo molto vicino alla poetica negramaro. 7+

Emma con Bresh, "Medley Tiziano Ferro" Scegliere tre successi entrati nel cuore della gente in maniera così profonda è un'arma a doppio taglio. Soprattutto grazie a Emma si evita il rischio autogol ma in questa serata è troppo poco per spiccare. 6

Il Volo con Stef Burns, "Who Wants To Live Forever" Rock epico e sinfonico, a questo tendono i tre ragazzi del Volo, e in questo la scelta della cover per loro è particolarmente significativa. Versione muscolare, forse non troppo elegante ma di grande impatto. 6,5

Diodato con Jack Savoretti, "Amore che vieni, amore che vai" Introdotta da una parte in prosa recitata da Filippo Timi la versione del cantautore tarantino rilegge in maniera personale il classico di De André. La differenza di vocalità porta il brano in un mondo diverso (il graffio lo mette Savoretti), l'orchestrazione lo eleva. Un altro gioiello. 7,5

La Sad con Rettore, "Lamette" Chi si definisce punk oggi con chi il mondo del punk lo ha visto da vicino. L'abbinamento era affascinante e logico. L'arrangiamento è fuori fuoco: l'originale del 1982 era molto più dirompente. 5,5

Il Tre con Fabrizio Moro, "Pensa" Nell'accoppiamento il Tre svela la sua inclinazione cantautorale anche perché nel duetto si trova perfettamente a proprio agio. 6+

BigMama con Gaia, La Nina e Sissi, "Lady Marmalade" Prendi il classico delle Labelle, mettici dentro qualche barra, un inserto in napoletano e condisci tutto con abiti burlesque e soprattutto grinta da vendere. Sfrontate. 7

Maninni con Ermal Meta, "Non mi avete fatto niente" Versione "Stomp", con percussioni tribali martellanti ed Ermal che sottolinea quasi urlando il verso "le vostre inutili guerre". Apprezzabile. 6,5

Fred De Palma con Eiffel 65, "Medley Eiffel 65" Vista l'ora tarda Fred decide di trasformare l'Ariston in una discoteca per scuotere un po' di torpore. E con le canzoni degli Eiffel 65 ha gioco facile. 6,5