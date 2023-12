Festival di Sanremo 2024, ancora esclusi i Jalisse: è la 27esima volta

Un tentativo ogni anno

Di certo non si può dire che ai Jalisse sia mancata la tenacia, In tutti questi anni non hanno mai smesso di provare e risalire sul palco dell'Ariston. Dopo l'esclusione dell'anno scorso, la coppia aveva commentato con ironia sui social: "26 no ma non ci fermiamo", avevano scritto. Dal 1997, quando trionfarono con la celebre "Fiumi di parole", Alessandra Drusian e Fabio Ricci, marito e moglie nella vita oltre che coppia artistica, non hanno mai smesso di proporre le loro canzoni. Ma anche stavolta non è andata come speravano.