Amadeus ha infatti annunciato i nomi degli artisti che si esibiranno sul palco di Piazza Colombo nella settimana del Festival. E non mancano le sorprese: gli artisti sono infatti Lazza, Paola & Chiara, Arisa, Tananai e Rosa Chemical , che torna così al Festival dopo le polemiche dell'anno scorso per il bacio e l'amplesso mimato con Fedez durante una delle serate.

Leggi Anche Maninni, ecco chi è il cantante in gara tra i big di Sanremo 2024

Tgcom24

Martedì 6 febbraio aprirà Lazza, rapper, musicista e produttore discografico, classificatosi secondo lo scorso anno al Festival con il brano "Cenere", mercoledì 7 tornerà sotto i riflettori Rosa Chemical, rapper e cantautore, anche lui tra i protagonisti del festival 2023 con "Made in Italy" e al centro del celebre caso dell'esibizione con Fedez culminata nel bacio sul palco dell'Ariston durante la serata finale: un episodio che fece arrabbiare Chiara Ferragni e soprattutto finì nel mirino dell'Agcom e della procura di Imperia, in base a un esposto dell'associazione Pro Vita & Famiglia, in entrambi i casi con un nulla di fatto.

Leggi Anche Chi sono La Sad, il gruppo tra i big in gara al Festival di Sanremo 2024

Leggi Anche Chi è Il Tre: il cantante rapper in gara a Sanremo 2024

Giovedì 8 febbraio in piazza Colombo si esibiranno le due sorelle icone pop Paola & Chiara che, dopo la reunion dell'anno scorso proprio all'Ariston con "Furore", in questa edizione saranno anche le conduttrici anche del Primafestival (affiancate dai tiktoker Mattia Stanga e Daniele Cabras in veste di inviati speciali).

Leggi Anche BigMama, chi è la rapper in gara tra i Big al Festival di Sanremo 2024

Leggi Anche Chi è Rose Villain, la cantante in gara tra i Big al Festival di Sanremo 2024

Venerdì 9 tornerà a Sanremo Arisa, veterana dell'Ariston con sei partecipazioni, due vittorie (nel 2009 tra le Nuove Proposte con il brano "Sincerità", nel 2014 tra i Big con "Controvento") e il ruolo da co-conduttrice nel 2015 con Carlo Conti, insieme con Emma e Rocío Muñoz Morales. Lei era stato uno dei nomi dei grandi esclusi dalla lista dei Big, ma in questo modo potrà essere comunque tra i protagonisti. Sabato 10 chiuderà la rassegna Tananai, cantautore tra i più amati dai giovani, classificatosi quinto l'anno scorso con "Tango" (dopo l'ultimo posto del 2022 con "Sesso Occasionale").

Gli artisti di Piazza Colombo vanno ad aggiungersi a quelli che si esibiranno a bordo della Costa Smeralda, che sono Tedua il martedì e il sabato, Bob Sinclar il mercoledì, Bresh il giovedì e Gigi D'Agostino venerdì.