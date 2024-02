Sanremo 2024, Amadeus dice basta: "Ho bisogno di fermarmi" | Sistema di votazione sotto esame

Nella conferenza stampa post Festival il direttore artistico e conduttore conferma l'intenzione di non proseguire nonostante le aperture della Rai

Il Festival di Sanremo 2024 è finito per il momento sarà davvero l'ultimo di Amadeus.

Leggi Anche Festival di Sanremo 2024, i top e i flop della 74esima edizione

Tgcom24

Amadeus chiude definitivamente la porta all'ipotesi una sesta direzione artistica del festival, ventilata dall'ad Roberto Sergio che tra un paio di settimane lo incontrerà insieme a Fiorelllo. "Ringrazio che ci sia il desiderio di farci proseguire, ma sento che ci dobbiamo fermare e pensare ad altro. Questo non significa che vado a fare l'eremita, ma che ho bisogno di trovare altre idee, altre sfide, altre scommesse", ha aggiunto Amadeus.

"In questo momento il mio unico desiderio è mettere la seconda stella sul petto. Scusate la divagazione calcistica. Ho solo pensieri di tempo libero, di stare con la famiglia e vedere qualche partita in più dell'Inter" ha continuato Amadeus. "Ringrazio pubblicamente l'Inter perché da quando sono qui, la partita prima o la partita dopo il Festival vince. Ho ringraziato la società che mi ha fatto fare un Sanremo in assoluta serenità".