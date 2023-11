Secondo "Tapiro d'oro" a Fedez dopo le accuse di Morgan: "Se l'hanno cacciato un motivo ci sarà"

Valerio Staffelli torna da Fedez con un nuovo tapiro d'oro dopo l'esclusione di Morgan da un noto programma televisivo. L'inviato di "Striscia la Notizia" consegna al rapper un "tapiro ragno" per cercare di capire qualcosa in più sulle reali motivazioni dell'allontanamento del cantante dal programma musicale. "Io non ho più nulla da dire. Poi ci sono persone che lo hanno licenziato e non sono io e ci sono persone che lo hanno tirato in ballo e non sono io. Chiedete a loro", dichiara Fedez riferendosi ai colleghi citati da Morgan e che, forse, c'entrerebbero con la decisione della sua esclusione.

"Allora a chi porta tutto ciò? Ad Ambra Angiolini", insiste Valerio Staffelli. "Se Morgan ha detto Ambra… ", risponde il cantante che conclude: "Se l'hanno cacciato un motivo ci sarà, probabilmente se avessi fatto qualcosa di brutto avrebbero cacciato me. Credo ci sia una giusta causa, non è la prima volta che Morgan viene licenziato. Quindi un motivo ci sarà".