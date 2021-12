Federica Pellegrini a "Le Iene": "Se cadi sei un'atleta finita, se stai in piedi sei una principessa sul piedistallo"

"In tutti questi anni, in cui ho gareggiato contro le donne, perché mi sono dovuta confrontare molto più spesso con gli uomini? Uomini che mi aspettavano al varco sia che vincessi, sia che perdessi. Perché se cadi sei un'atleta finita, e se stai in piedi sei una principessa messa su un piedistallo". Nel suo monologo a "Le Iene" Federica Pellegrini ricorda le critiche subite, sia sul versante sportivo che su quello privato.

"Se un uomo vince e ne va giustamente orgoglioso, è un bomber, se una donna vince e ne va giustamente orgogliosa, se la tira. Se un atleta maschio ha delle relazioni è un uomo di successo, se un’atleta donna ha delle relazioni è una mangiauomini", aggiunge.

Sul finale, però, Pellegrini si prende anche il tempo di ringraziare chi le è stato vicino: "Agli altri uomini, quelli della mia vita, dico grazie per avermi dedicato uno sguardo che ha sempre creduto nei miei occhi, nella mia forza, nella mia bellezza. Sono gli uomini che contano per me: quelli che non hanno bisogno di cose da uomini".