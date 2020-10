Federica Pellegrini a "Le Iene": "Non sono incinta" 

La campionessa di nuoto Federica Pellegrini è incinta? In una lunga intervista a "Le Iene" la vincitrice dell'Oro Olimpico a Pechino smentisce le voci legati alla sua presunta gravidanza: "Se fossi incinta - dice - non starei ancora nuotando".



Pellegrini poi si confida anche sulla vita privata: dai gesti scaramantici prima di ogni gara alla gelosia in amore, fino al sesso in vasca e al doping. Nel frattempo, durante l'intervista, il programma le propone sottoporsi al test rapido per verificare la gravidanza. che risulta negativo: "Era solo un ombelico ragazzi - dice in merito alla foto postata sui social che ha dato il via alle voci - non sono incinta".