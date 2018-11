Federica Panicucci in lacrime per la nonna e "sgrida" Costanzo

Al " Maurizio Costanzo Show " si parla di bilanci e Federica Panicucci ammette di farne parecchi, soprattutto nell'ultimo periodo. La conduttrice si ferma spesso ad analizzare la sua vita, ma quando si parla di affetti vincono le emozioni. "E' la vita che raccontavi a nonna Chiarina?" le chiede Costanzo e lei non riesce a trattenere le lacrime. "Mi hai fatto commuovere, ma si può?" lo sgrida Federica.

"Hai nominato una nonna speciale. Sì, è la vita che raccontavo a lei" ha risposto la Panicucci, con le lacrime agli occhi. Anche gli altri ospiti sono piacevolmente colpiti nello scoprire questo lato così tenero della conduttrice: "Vedere la Panicucci così emozionata è bello. Non l'abbiamo mai vista così, quindi ci piacerebbe conoscere qualcosa di più di nonna". Lei però non riesce a parlare per colpa dell'emozione e i suoi occhi lucidi valgono più di mille parole.