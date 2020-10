Fabrizio Corona contro Nina Moric: "Una psicopatica da manicomio, ha manipolato l'audio di Carlos" 

Fabrizio Corona è una furia. L'ex re dei paparazzi va in escandescenze a "Live - Non è la d'Urso" parlando della denuncia ricevuta dall'ex moglie, Nina Moric alla quale avrebbe rivolto "ingiurie e minacce" e avrebbe messo in atto "comportamenti lesivi della salute" del figlio della coppia. Corona smentisce categoricamente ogni cosa e, anzi, va al contrattacco: "Nina Moric è una psicopatica da manicomio - spiega in collegamento con il programma - mio figlio non sta bene, riceve delle telefonate da un uomo che gli parla di guerrieri della luce e demoni".

Corona poi continua: "Nina ha manipolato quell'audio strumentalizzando le parole di suo figlio in un momento in cui non stava per niente bene - spiega - e ha usato anche il mio audio, che era semplicemente uno sfogo. Non di certo non vado in casa sua a fracassarle la testa, non mi faccio 30 anni di galera per lei". E ancora: "Lei la sera ha chiamato Carlos mentre lui delirava e lei lo ha registrato, ha registrato suo figlio, ha strumentalizzato le sue parole".