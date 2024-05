Fabio Rovazzi a tutto campo: nuovo singolo, giudice di "Io Canto Family" e... nel futuro con Mazzoli

Dopo il ritorno con un nuovo singolo insieme a Il Pagante, "Maranza", con tanto di polemica per la trovata scelta come campagna di lancio, adesso lo vedremo in giuria "Io Canto Family", in partenza su Canale 5 lunedì 20 maggio, accanto ad Al Bano, Orietta Berti e Claudio Amendola. Ma non finisce qui... Insieme a Marco Mazzoli sarà il protagonista della prima serie di "2046", un podcast in tredici episodi ambientato a bordo di... un'astronave.

Insomma per Rovazzi entrare nei trent'anni (compiuti a gennaio) ha significato ripartire di slancio con numerosi progetti nuovi. "Maranza" è nato dal sample dell'iconica hit dance anni 90 "Think About the Way" e descrive in maniera dissacrante la figura del "maranza" milanese: lenti a specchio dai colori cangianti, borsello a tracolla, orologi e collane di valore, tuta in acetato e sneaker griffate. Il tutto in chiave dance trascinante e contagiosa.

Ma Rovazzi ha molte anime e così non è un problema cambiare abito e sedersi in giuria a "Io Canto Family", dove i protagonisti della gara canora condotta da Michelle Hunziker sono piccoli gruppi familiari.

E poi il salto nel futuro con "2046": un viaggio spaziale a bordo di un'astronave per condividere con grandi ospiti racconti, esperienze, idee e previsioni sul futuro. Il tutto al fianco di Marco Mazzoli, conduttore radiofonico di Radio 105 e ideatore del celebre "Zoo di 105". Il titolo del podcast è stato scelto perché secondo la Nasa quello sarà l'anno in cui un asteroide colpirà la terra.