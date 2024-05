La loro love story, nata nella Casa del "Grande Fratello", è continuata per qualche mese anche una volta fuori. Anita Olivieri non è arrivata in semifinale, ma rientrata nella Casa dopo l'eliminazione la ragazza aveva dichiarato: "Fuori non riesco a dormire" e poi aveva abbracciato e baciato Alessio confermando l'inizio ufficiale della loro relazione. Dal canto suo il giovane aveva confessato agli altri coinquilini la sua volontà di costruire una storia vera con Anita: "Ho intenzioni serie, lei è la complice giusta (...) E' il tipo di donna che mi piace, altrimenti non avrei fatto tutto quello che ho fatto... Anita mi ha rovinato!".

Il messaggio su Instagram: "Non ci sono colpe"

Infine la notizia: "Ne avevamo già parlato prima di partire per Ibiza, ma abbiamo deciso con grande maturità di partire lo stesso e di goderci questa vacanza anche con gli altri ragazzi...", scrive Anita sottolineando come la fine della relazione con Alessio sia stata presa di comune accordo: "Restano immutati l'affetto e la stima, così come resta il meraviglioso ricordo di un percorso bellissimo. Per rispetto delle tante persone che ci seguono e sostengono, abbiamo deciso di rendervi partecipi di questa scelta ma vi chiediamo di rispettare la privacy di questo momento. Non tutti quando si lasciano alzano il telefono e lo dicono al mondo, serviva anche a noi un momento per metabolizzare, purtroppo dai commenti, abbiamo capito di non averne il diritto, con grande rammarico". E infine la ragazza conclude scrivendo a nome di tutti e due: "Non ci sono colpe, solo grandi consapevolezze. Infine, siamo solo due ragazzi che si sono fatti del bene e hanno fatto un pezzetto di strada insieme. L'importante è che entrambi siano felici. Vi abbracciamo forte tutti. A presto".