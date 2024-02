Enzo Iacchetti ricorda Maurizio Costanzo: "Il suo pollice all'insù durante un provino mi ha cambiato la vita"

Oltre alla serata evento su Canale 5 in ricordo di Maurizio Costanzo a un anno dalla morte, il 24 febbraio 2023, non si ferma l'omaggio di amici e colleghi. Tra loro Enzo Iacchetti che a "Verissimo" racconta come ha conosciuto il giornalista nell'autunno 1990, un incontro "che gli ha cambiato la vita". "Avevo quasi perso le speranze di lavorare come comico in tv anche perché la prima volta che ho fatto il provino da lui fui scartato", dice Iacchetti. "Dopo un mese però mi telefonò una voce femminile per fissare un secondo provino e mi disse che se Costanzo avesse fatto il pollice all'insù era fatta". E prosegue: "Dopo mese dal secondo provino Maurizio mi ha richiamato".

Per Enzo Iacchetti il rapporto che lo ha legato a Maurizio Costanzo è stato professionale ma anche di amicizia e come per tanti altri, la sua scomparsa ha lasciato un vuoto. "All'inizio non avevo molto materiale ma lui si divertiva moltissimo", dice il comico che nel 1994 esordì in coppia con Ezio Greggio al timone di "Striscia la Notizia".