"Endless Love", le trame della settimana dal 9 al 15 giugno

Nihan è ufficialmente tornata a casa di Emir e, tramite l'aiuto di Leyla, fa recapitare una lettera a Kemal: i due si incontrano nella casa, ormai vuota, dei genitori di Yasemin. Nihan subisce un grave incidente e, mentre è in ospedale, Ozan rivela alla moglie Zeynep la verità sull'omicidio non intenzionale che ha causato. Infine, Galip è preoccupato per suo figlio Emir, perché teme che Kemal abbia in mente qualcosa; perciò, tenta di impedirgli di incontrare il suo acerrimo nemico, ma Emir non ascolta ragioni.