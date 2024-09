"Endless Love", le trame della settimana dal 30 settembre al 5 ottobre

Zeynep, disperata, chiede conforto e aiuto a Tarik perchè teme che Nihan scopra la verita' sulla morte di Ozan, ma Tarik la rassicura che non le accadrà nulla.



Nel frattempo, Kemal organizza un'operazione per ottenere le quote di Galip della Kozcuoglu Holding.



Durante una riunione del Consiglio di Amministrazione della Kozconoglu Holding, Galip annuncia che, dopo quaranta anni di servizio, ha preso la decisione di ritirarsi.



Infine, Kemal e Asu convocano la famiglia di Kemal per una cena e rivelano di essersi sposati quella stessa mattina.