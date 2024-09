"Endless Love", le trame della settimana dal 23 al 28 settembre

Emir rivela a Galip il suo intento di tendere un'imboscata a Kemal per catturarlo. Nel frattempo, Kemal indaga sull'agente Hakan e scopre che, nonostante le sue limitate risorse economiche, ha finanziato un costoso intervento chirurgico per il fratello.



Nihan si sforza di far funzionare il suo matrimonio con Emir. Banu, ascoltando una telefonata di Zeynep in segreto, finisce per avere con lei un acceso confronto.