"Endless Love", le trame della settimana dal 14 al 19 ottobre

Kemal promette amore eterno a Nihan, ma lei è molto spaventata da Emir. Nel frattempo, Asu sta

facendo il doppio gioco e aiuta Emir. Kemal organizza un complesso piano per fare irruzione in casa di Emir prima che Nihan parta per il suo viaggio con Deniz. Quando Kemal entra in casa di Emir per salutare Nihan, prende di nascosto un capello di Deniz per sottoporlo a un'analisi del DNA.