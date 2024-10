"Endless Love", le trame della settimana dal 28 ottobre al 2 novembre

Nel frattempo, Emir si reca in prigione da Kemal e gli fa ascoltare una registrazione in cui Deniz lo chiama papà, ma Kemal non si lascia intimidire e lo minaccia.



Zeynep scopre di essere in dolce attesa e non sa come affrontare la situazione. Emir vuole chiudere i rapporti con lei, ma in realtà sta tramando qualcosa.



Infine, Nihan e Kemal si preparano ad affrontare l'assassino di Ozan, convinti che il piano che hanno ideato questa volta avrà successo, ma Emir ha previsto ogni loro mossa.