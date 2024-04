Endless Love, le trame della settimana dal 22 al 27 aprile

Una piccola anticipazione di quello che accadrà dal 22 al 27 aprile durante i prossimi episodi di "Endless Love" (Kara Sevda), la nuova serie televisiva turca di Canale 5 in onda dal lunedì al venerdì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 14.30 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Endless Love: le anticipazioni dal 22 al 27 aprile Kemal sta cercando le prove per incastrare Emir, mentre Tarik è impaziente di firmare il contratto per il nuovo negozio. Intanto, Kemal rassicura Nihan: né lui né Salih hanno denunciato Ozan per l'incendio della barca, benche' un video lo incrimini. Poi Kemal insiste per capire da cosa Nihan difenda il fratello. Mentre Nihan e Kemal stanno parlando a casa di lui, arriva Asu a sorpresa per brindare alla casa nuova. Nihan si nasconde in camera da letto e poi riesce a fuggire.

Emir invita Zeynep a cena, ma la ragazza non potrà presentarsi perchè Salih, dopo averla colta di sorpresa per parlare, la accompagna a casa. Nihan e la sua famiglia sono preoccupati per le condizioni di Onder, dopo che p stato investito. Inoltre, Onder è convinto che non si sia trattato di un incidente, ma di un tentato omicidio. Infine, Asu ammette di essere innamorata di Kemal e l'uomo, durante un pranzo in cui è presente anche Leyla, fa intendere di approvare la relazione tra i due.