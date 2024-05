"Endless Love", le trame della settimana dal 2 all'8 giugno

Una piccola anticipazione di quello che accadrà dal 2 all'8 giugno durante i prossimi episodi di "Endless Love" (Kara Sevda), la nuova serie televisiva turca di Canale 5 in onda dal lunedì al venerdì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 14.30 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Endless Love: le anticipazioni dal 2 all'8 giugno

Nihan chiede ad Asu di rendere felice Kemal, cosa che lei non è riuscita a fare a causa delle sue scelte passate.Tarik si trova in una centrale di polizia per essere interrogato in merito all'omicidio di Karen. L'intera famiglia, molto preoccupata per lui, lo raggiunge.

Nel frattempo, Zeynep assiste a un incontro tra Leyla e Onder, in cui l'uomo rivela a Leyla di aver vissuto una vita infelice senza di lei. Zeynep riferisce a Vildan di questo incontro tra i due. Leyla, dopo una telefonata con Vildan, va da Onder per metterlo in guardia: d'ora in poi non dovrà più coinvolgerla nella loro relazione. Kemal è assolutamente convinto che la persona che da tempo sta ricattando Emir sia Tufan e crede anche che Tufan sia in realtà il fratello segreto di Emir. Infine, Zeynep ed Emir si lasciano andare alla passione, e solo per una casualità i due amanti non vengono scoperti dai rispettivi coniugi, Ozan e Nihan.