"Endless Love", le trame della settimana dal 13 al 18 maggio

Una piccola anticipazione di quello che accadrà dal 13 al 18 maggio durante i prossimi episodi di "Endless Love" (Kara Sevda), la nuova serie televisiva turca di Canale 5 in onda dal lunedì al venerdì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 14.30 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Endless Love: le anticipazioni dal 13 al 18 maggio

Salih, ubriaco, interrompe una riunione familiare con urla minacciose rivolte a Ozan. Kemal cerca di calmare Salih mentre Ozan, sotto pressione, confessa di aver incendiato la barca per gelosia e di amare ancora Zeynep. Nihan, stufa delle tensioni, decide di andare a dormire dalla zia Leyla, che la accoglie calorosamente. Leyla propone a Nihan e Kemal di giocare a "verità o obbligo", portando i due più vicini emotivamente.

Il giorno successivo, Kemal interviene in una protesta nel villaggio privo d'acqua, dove trova suo fratello Tarik che sostiene di agire per conto di Emir. Dopo un confronto acceso, Kemal convince gli abitanti a portare la causa in tribunale contro Emir, Galip e sé stesso. Emir, desideroso di vendetta contro Kemal, inganna Zeynep al cinema e la convince a concedersi a lui, rivelando poi di far parte di un piano di vendetta contro Kemal. Dopo aver appreso la verità su Emir, Zeynep decide di rivelare tutto a Kemal, ma una chiamata da Asu la dissuade dal farlo. Intanto, la stampa mette pressione su Emir, che incarica Tarik di convincere il villaggio a ritirare le accuse. Infine, Nihan trova una chiavetta nello studio di Emir, contenente una registrazione tra Karen e un uomo. Kemal e Nihan partono alla ricerca di Karen dopo aver scoperto che si è trasferita con un nuovo marito