Emanuele Filiberto a "L'Intervista": "Ecco come ho scoperto di essere un Savoia"

Dal rapporto con i genitori e i nonni all'amore per l'Italia, passando dai periodi bui alla protezione verso le figlie, è un Emanuele Filiberto a tutto tondo quello che si racconta nella prima puntata de "L'Intervista", l'originale faccia a faccia condotto da Maurizio Costanzo in onda in seconda serata su Canale 5.

Amo l'Italia giorno dopo giorno - ha rivelato- ma se mi chiedi se l'Italia di oggi è degna degli italiani ti rispondo di no: si potrebbe fare molto di più".

Nel corso della lunga chiacchierata in onda giovedì 12 marzo, Emanuele Filiberto ha raccontato molti aneddoti legati alla sua vita e alla sua infanzia, come la scoperta di essere un Savoia: "Ricordo molto bene quel momento, avevo circa cinque anni, un giorno salgo sul pullman e dico 'Torniamo tutti in Italia'. E lì mi hanno detto che non potevo tornarci, perciò mi hanno spiegato cosa significasse essere un Savoia".