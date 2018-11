Elisa a “Verissimo” si commuove parlando dei figli

Elisa si concede a una rara intervista e lo fa a “Verissimo”. Bastano poche domande e poi quella sui figli, accompagnata da un video in cui sono insieme per farla commuovere. L’artista triestina, ormai quarantenne, racconta di essere una mamma non proprio severa, che non riesce a dire di no ai propri bambini, ma li segue molto nella loro carriera scolastica, specie nell’insegnamento della matematica. Poi, parlando di bambini e giovinezza, fa un salto nel suo passato: “Conservo ancora i miei diari di quando ero adolescente. Prendevo appunti sui temi che mi toccavano di più e ancora oggi vado a rileggerli per vedere se penso ancora le stesse cose”, ha confessato l’ex coach di "Amici" a Silvia Toffanin. Elisa ha raccontato i anche i primi provini, l’ansia e la preoccupazione provata, e l’episodio buffo del ritornello di una canzone scritta durante la prima notte di nozze.