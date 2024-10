Usa 2024, la programmazione Mediaset per l'elezione del 47esimo presidente americano

Nella notte tra martedì 5 e mercoledì 6 novembre, l'informazione Mediaset seguirà l'elezione del 47esimo presidente degli Stati Uniti, che vede in corsa i candidati Kamala Harris e Donald Trump, con una programmazione speciale. Martedì 5 novembre, su Retequattro, Bianca Berlinguer racconterà in diretta la lunga notte americana con "È sempre Cartabianca" che, per l’occasione, si allungherà fino alle ore 6 del giorno seguente. Nel corso della notte, costanti collegamenti con gli inviati negli Usa e grafiche con i dati aggiornati forniti da Associated Press.