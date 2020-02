Elettra Lamborghini a Verissimo: "Mi sposo e voglio un figlio ma prima voglio vincere un Grammy"

E’ il nuovo fenomeno del pop italiano, consacrata anche da Sanremo. Elettra Lamborghini racconta a Silvia Toffanin la sua vita privata, confermando che tra 7 mesi si sposerà con il suo fidanzato, il dj olandese Afrojack, come annunciato dall’ereditiera sui social. “Lui è diverso dagli altri, non mi piacciono quelli che guardano le altre e fanno le corna , lui pensa solo a me e voglio fare un figlio con lui”, rivela la cantante che però chiarisce: “Non succederà subito, perché sono concentrata sulla mia musica e prima voglio vincere un Grammy”. Dopo le confessioni a cuore aperto però Elettra torna donna di spettacolo e coinvolge in un contagioso twerking anche la conduttrice di Verissimo in un duetto improvvisato di danza sensuale.