Eleonora Giorgi operata di tumore al pancreas, i figli: "E' andata bene"

L'attrice aveva raccontato la sua malattia a "Pomeriggio Cinque" alla fine del 2023. "Operazione andata bene! Grazie a tutti per l’affetto e la vicinanza. Andrea e Paolo", hanno scritto i figli in una storia del profilo Instagram dell’attrice.

Tgcom24

Il messaggio di Clizia Incorvaia Clizia Incorvaia, compagna del figlio dell'attrice Paolo Ciavarro, con il quale si sposerà a ottobre, ha pubblicato su Instagram una storia in cui ha scritto: "Grazie per le vostre preghiere, per il vostro amore... primo traguardo raggiunto".

L'annuncio dell'operazione Eleonora Giorgi aveva annunciato l'intervento al quale si sarebbe sottoposta: "Dopo le chemioterapia il tumore si è necrotizzato ed è arrivato il momento di toglierlo. Sono fiduciosa e felice che si sia reso possibile". Da quando in novembre 2023 i medici le avevano diagnosticato un tumore al pancreas, in più occasioni l'attrice ha spiegato di ricevere il supporto di tutta la famiglia, dai figli Paolo e Andrea all'ex marito Massimo Ciavarro. "Come ha sentito dell'operazione lui è partito da Lampedusa ed è venuto a Roma", ha detto a "Verissimo", ospite di Silvia Toffanin. "Mi riempie il cuore di gioia sapere che il giorno dell'intervento ci sarà", ha spiegato.