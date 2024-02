L'attrice e modella ora posa per la sua pagina "Only Fans" e anche via social mette in mostra un fisico invidiabile

La modella e attrice che negli anni 90 ha turbato i pensieri di milioni di adolescenti con le sue corse sulla spiaggia di Los Angeles con il costume rosso da bagnina di " Baywatch ", è in qualche modo tornata alle origini. Rivelatasi infatti posando senza veli per " Playboy ", oggi ha una sua pagina Only Fans nella quale offre scatti di come mamma l'ha fatta. Alla soglia dei 56 anni, che compirà il 30 marzo, è ancora in forma strepitosa e sfrutta la sua bellezza a fini "imprenditoriali".

Tgcom24

D'altro canto le occasioni nel mondo dello spettacolo per lei si sono fatte col tempo sempre più rare. A partire dal 2010 i film in cui Donna D'Errico è apparsa si contano sulle dita di una mano e si tratta per lo più di produzioni indipendenti, mentre per la tv, negli ultimi anni si è dovuta accontentare soprattutto di ospitate in reality come "Hell's Kitchen", "Celebrity Ghost Stories" e "Celebrity Paranormal Project".

Il suo momento d'oro la D'Errico lo ha vissuto nella seconda metà degli anni 90, quando entrò nel cast di "Baywatch" a partire dalla settima stagione, forte del successo riscosso come playmate protagonista del paginone centrale della celebre rivista per soli uomini nel numero di settembre 1995. Poi è arrivato anche il cinema, con l'horror "Candyman - Il giorno della morte" e la commedia "Austin Powers in Goldmember". Con il finire del primo decennio degli anni 2000 però le entrate showbiz sono diventate meno importanti e lei ha dovuto reinventarsi. Ha anche gestito un centro benessere a Calabasas, in California, e poi ecco l'occasione di Only Fans dove gli ammiratori possono ritrovare la Donna di un tempo, quella del paginone centrale di "Playboy"...