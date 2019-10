Donna abbandona la famiglia, le figlie disperate: “Plagiata da un santone che lacrima sangue, mamma torna”

Non riescono a trattenere le lacrime Maria e Annalisa davanti alle telecamere di “Pomeriggio Cinque”. Le due sorelle di Napoli, di 19 e 22 anni, si sono rivolte a Barbara D’Urso per chiedere ancora una volta alla madre di tornare a casa da loro.

Rosaria ha lasciato la sua famiglia il 28 agosto 2019, si fa sentire una volta a settimana, promette di tornare ma non torna. Secondo le figlie è scappata con un santone, Lodovico Pedone, un signore che sostiene di lacrimare sangue una volta al mese e avere le stimmate. La donna, che frequentava un gruppo di preghiera presso l’abitazione di Pedona,è sparita due giorni dopo la sparizione del presunto santone.

“Nostra madre era una brava mamma, ma è cambiata, è stata plagiata e ora non prova più sentimenti per noi”, afferma disperata Maria. La donna dice di essere a Medjugorje con delle suore ma le figlie non le credono. “Ci manca da morire, mia sorella piange sempre ed è sempre sola. Mamma torna”, l’appello disperato della figlia maggiore di Rosaria.