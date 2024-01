Il domenicale di "Verissimo" leader assoluto di fascia

Gli ospiti di domenica

Domenica 14 gennaio Silvia Toffanin ha accolto per un’intensa intervista Raoul Bova, protagonista della nuova attesa fiction di Canale 5 "I Fantastici 5". Per la prima volta insieme in studio Lino Banfi con il figlio Walter e Sonia Bruganelli con la figlia Adele. E ancora, tutte le emozioni e i progetti di Eleonora Pedron, neo laureata in Psicologia, ed è tornato in studio Stefano Tacconi (colpito da un aneurisma celebrale nel 2022), per parlare del suo stato di salute e dei progressi fatti grazie alla riabilitazione.