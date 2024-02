"Diario del Giorno": "Roberto Salis? Nessun attacco né imboscata al padre di Ilaria"

"Prima di cominciare devo leggervi un comunicato della Direzione su quanto è successo ieri nella nostra trasmissione. Roberto Salis, padre di Ilaria, ha annunciato che sporgerà querela per diffamazione contro il direttore de 'Il Giornale' Alessandro Sallusti e il conduttore di 'Diario del Giorno' Giuseppe Brindisi per l'ignobile attacco e l'imboscata della trasmissione. Come i telespettatori hanno potuto constatare, nessun attacco e tantomeno un'imboscata è stata tesa al padre della detenuta in Ungheria che a 'Diario del Giorno' ha potuto liberamente esprimere le proprie opinioni e perorare la causa di sua figlia in una lunga intervista".



Sono queste le parole del comunicato letto da Giuseppe Brindisi all'inizio della puntata di "Diario del Giorno" in onda giovedì 1 febbraio su Retequattro. Quindi, il conduttore ha proseguito: "Invitiamo Roberto Salis, la sua famiglia e il suo legale a rivedere la puntata di 'Diario del Giorno' sulla piattaforma Mediaset, dove si potrà verificare l'assoluta correttezza del programma e del suo conduttore". Firmato, il direttore del Tg4 Andrea Pucci.

Prima di passare ai temi della puntata, Brindisi ha concluso: "Dovevamo farlo, volevamo farlo. E ora possiamo cominciare".