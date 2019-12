Diana Del Bufalo in crisi con Paolo Ruffini? Ecco gli indizi social

Aria di crisi tra Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini. Qualche settimana fa la ragazza si era aperta con i suoi follower, ammettendo di stare attraversando un periodo di cambiamento e di aver trovato un sostegno nella psicoterapia. La Del Bufalo ha poi smesso di seguire Ruffini su Instagram e l'ultima conferma è la frase condivisa nelle storie: "Chi non ha voluto quando poteva, non potrà quando vorrà...".

Il loro amore da sempre viaggia sui binari delle montagne russe, con continui tira e molla. Ruffini ha smentito la fine della relazione, ma ha ammesso che in questo momento i rapporti tra di loro sono complicati. Un'instabilità sentimentale che sembra pesare sull'equilibrio della bella romana: " Sto diventando grande, più saggia, più consapevole e sveglia. Mi accorgo di quanto la vita sia scivolosa e di quanto io sia impreparata ad accoglierla", aveva scritto lei.

"Io sono come voi... fragile... non vi aspettate troppo da voi stessi ma esigete la felicità più spietata! Perdonate il prossimo, lasciate andare, non vi fa bene tenervi il risentimento e non serve a niente. Si va avanti, più forti di prima", aveva concluso.

