Denise Pipitone, Piera Maggio: "Molti sanno ma nessuno ha il coraggio di parlare"

Ospite a "Verissimo", Piera Maggio, la mamma della piccola Denise Pipitone scomparsa venti anni fa, spera ancora in un ritorno della figlia e rivela di aver trovato delle microspie in casa. "È difficile, oltre al dolore forte ne abbiamo sentite di ogni e a volte ci si stanca a sentire parole vuote e senza senso. Noi andremo avanti in ogni modo lasciando indietro le voci inutili" racconta la madre.