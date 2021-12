Delia Duran a sorpresa: “Con Soleil solo un'amicizia, amo Alex e lo perdono”

Nel salotto di "Verissimo" arriva la frase che non ti aspetti: "Alex deve lavorare tanto, non mi ha portato rispetto, deve recuperare la mia fiducia e ci vorrà tempo. Lui in tre mesi ha vissuto in una bolla, si è lasciato andare troppo, ma lo amo così tanto che lo perdono". L'attesa intervista di coppia all'attore e alla moglie Delia Duran, dopo i fatti accaduti all'interno della Casa del GF Vip, sorprende anche Silvia Toffanin.

Alex interviene per spiegare l'amore che lo lega alla moglie. "Lei ha vacillato, perché ha visto che c’è stato un avvicinamento con Soleil, ma una cosa che ci ha unito sin dall’inizio è la libertà. Io e Soleil siamo uniti solo da un'amicizia. L’amore può prendere tante forme. Io ho la mia storia, Soleil ha un fidanzato che ama tantissimo. Possiamo dire che ci siamo presi una vacanza dalle nostre vite".

Delia cerca di spiegare il suo punto di vista - "Senza di lui ero persa, mi sono venuti i dubbi e paure, vivevamo in simbiosi e quando è andato nella Casa, ho perso 10 kg in tre mesi. Ora ci stiamo riprendendo. Io voglio stare con lui, ma dopo quelle situazioni che ho visto, ho bisogno di tempo. Io ho baciato un altro per vendetta, era un bacio finto. L’ho fatto per vedere se era geloso e che dimostrando quello che è lui veramente, e ci sono riuscita".

Poi la stoccatina alla modella rimasta nella Casa: "Io non ho capito Soleil, penso che sia falsa, incoerente e una donna che non porta rispetto a nessuno" ha concluso Delia.

La doppia intervista delle sorprese termina con le scuse di Alex: "Devo chiedere scusa a Delia per quello che ho fatto superando il limite".