Daniel Redcliffe, Harry Potter diventa un angelo nella nuova serie "Miracles workers"

La star di Harry Potter, Daniel Radcliffe, torna in televisione, protagonista di un serie nei panni di un angelo che si occupa di ascoltare le preghiere degli essere umani. Succede nella miniserie comedy "Miracle Workers", basata sul libro "What in God’s Name" di Simon Rich che si svelerà ai fan americani il 12 febbraio 2019. Steve Buscemi invece che interpreta un Dio poco misericordioso, ormai disinteressato a ciò che accade sulla Terra.